Шакил О'Нил: я был уверен, что Джеймс Харден проявит себя в матче с «Селтикс»

Завершился первый полуфинальный матч Восточной конференции НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 119:115.

Член Зала славы, ныне эксперт TNT Шакил О'Нил прокомментировал выступление разыгрывающего «Филадельфии» Джеймса Хардена.

«После вчерашнего выступления Стефена Карри я знал, что Джеймс Харден проведёт важный для себя матч. Учитывая, что он вторая опция в своей команде, я был уверен, что он проявит себя», — сказал О'Нил в эфире NBA on TNT.

Напомним, самым результативным в составе «Сиксерс» стал Харден, который записал в свой актив 45 очков. Лучшей результативностью в составе «Бостона» отметился Джейсон Тейтум, который оформил дабл-дабл из 39 очков и 11 подборов.