Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Монти Уильямс рассказал о возможных изменениях в случае отсутствия Криса Пола

Монти Уильямс рассказал о возможных изменениях в случае отсутствия Криса Пола
Аудио-версия:
Комментарии

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся второй матч в рамках второго раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Финикс Санз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 97:87.

Главный тренер «Финикса» Монти Уильямс объяснил, какие корректировки он внесёт в случае, если разыгрывающий Крис Пол будет пропускать игры из-за травмы.

Материалы по теме
Игровое утро в НБА: «Филадельфия» справилась без Эмбиида, «Денвер» снова одолел «Финикс»
Видео
Игровое утро в НБА: «Филадельфия» справилась без Эмбиида, «Денвер» снова одолел «Финикс»

«Тот факт, что Девин [Букер] может сыграть на позиции разыгрывающего, много для нас значит. Возможно, он будет больше уставать, когда Криса Пола не будет на площадке, и находиться под давлением. Мне нужно с этим разобраться», — заявил Уильямс в послематчевом интервью.

Напомним, самым результативным игроком встречи стал звёздный центровой «Наггетс» Никола Йокич. На его счету сегодня дабл-дабл: 39 очков, 16 подборов и пять результативных передач. В составе гостей больше всего очков набрал Девин Букер. В его активе 35 очков, пять подборов и шесть передач.

Материалы по теме
Видео
Крис Пол отправился в раздевалку после повреждения паха
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023