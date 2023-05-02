Монти Уильямс рассказал о возможных изменениях в случае отсутствия Криса Пола

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся второй матч в рамках второго раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Финикс Санз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 97:87.

Главный тренер «Финикса» Монти Уильямс объяснил, какие корректировки он внесёт в случае, если разыгрывающий Крис Пол будет пропускать игры из-за травмы.

«Тот факт, что Девин [Букер] может сыграть на позиции разыгрывающего, много для нас значит. Возможно, он будет больше уставать, когда Криса Пола не будет на площадке, и находиться под давлением. Мне нужно с этим разобраться», — заявил Уильямс в послематчевом интервью.

Напомним, самым результативным игроком встречи стал звёздный центровой «Наггетс» Никола Йокич. На его счету сегодня дабл-дабл: 39 очков, 16 подборов и пять результативных передач. В составе гостей больше всего очков набрал Девин Букер. В его активе 35 очков, пять подборов и шесть передач.