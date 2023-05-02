Девин Букер — о счёте 0-2 в серии с «Денвером»: мне нравится это

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена (Пепси-центр)» состоялся второй матч в рамках второго раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Финикс Санз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 97:87.

Атакующий защитник, один из лидеров «Финикса» Девин Букер рассказал о своём настрое на фоне двух поражений аризонского коллектива подряд.

«Мне нравится это, мне нравится баскетбол в плей-офф. Это первые мысли, когда только вошёл в раздевалку. Нужно принять это», — сказал Букер во время пресс-конференции.

Напомним, самым результативным игроком встречи стал звёздный центровой «Наггетс» Никола Йокич. На его счету сегодня дабл-дабл: 39 очков, 16 подборов и пять результативных передач. В составе гостей больше всего очков набрал Букер. В его активе 35 очков, пять подборов и шесть передач.

Ранее главный тренер «Санз» Монти Уильямс объяснил, какие корректировки он внесёт в случае, если разыгрывающий Крис Пол будет пропускать игры из-за травмы.