Экс-тренер сборной России Борис Соколовский назвал причины победы «Локо» в серии с ЦСКА

Экс-тренер сборной России, чемпион Европы и призёр Олимпийских игр – 2008 Борис Соколовский высказался по поводу полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и ЦСКА, которая завершилась в пользу команды из Краснодара (4-3).
«Железнодорожники, безусловно, угадали с подкреплением в лице Акун-Пёрселла и Окаро Уайта. И дело не только в их индивидуальных качествах, а в том, как гармонично влились они в команду. Наверняка Александр Секулич и его штаб над этим хорошо поработали. Вообще, вся команда Краснодара находится в процессе развития и ставка на свою молодёжь полностью себя оправдывает.
ЦСКА не везёт второй сезон подряд. Травма Алексея Шведа, которая выбила его из игрового ритма, травма Милутинова в разгар серии. Ещё раньше — потеря Семёна Антонова, который давал армейцам энергию своей выдающейся самоотдачей. Наверное, и возраст армейцев сыграл не в их пользу в длинной серии. Дерзкая молодёжь краснодарцев восстанавливается быстрее в такой концентрации нагрузок», — приводит слова Соколовского «Спортивное радио «Движение».
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