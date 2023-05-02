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Джеймс Харден отправил одноклубников в раздевалку сразу после финальной сирены

Завершился первый полуфинальный матч Восточной конференции НБА, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 119:115.

Разыгрывающий, один из лидеров «Филадельфии» Джеймс Харден сразу же после окончания матча отправил всех своих одноклубников в раздевалку.

Видео доступно на YouTube-канале Chaz NBA. Права на видео принадлежат НБА.

Напомним, самым результативным в составе «Сиксерс» стал как раз Джеймс Харден, который записал в свой актив 45 очков. Лучшей результативностью в составе «Бостона» отметился Джейсон Тейтум, который оформил дабл-дабл из 39 очков и 11 подборов.

Вторая игра серии также состоится в Бостоне. Она пройдёт 4 мая (3:00 мск).