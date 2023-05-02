УНИКС — «Зенит»: во сколько матч плей-офф Единой лиги ВТБ, где смотреть

Сегодня, 2 мая, в Казани состоится седьмой матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и санкт-петербургским «Зенитом». После шести встреч счёт в серии ничейный – 3-3.

Матч начнётся в 20:00 мск. Посмотреть его можно будет на стриминговом сервисе Okko, а также на телеканале «Матч! Страна».

В рамках 1/4 финала УНИКС уверенно обыграл «Парма-Пари» — 3-0. «Зенит», в свою очередь, справился с МБА (3-1).

Напомним, первым финалистом турнира стал «Локомотив-Кубань», который вчера обыграл ЦСКА, сделав счёт в серии 4-3 в свою пользу.

Согласно регламенту Единой лиги ВТБ полуфинальные серии будет продолжаться до четырёх побед. Действующим победителем турнира является петербургский «Зенит».