Леброн Джеймс: мы не можем ошибаться, «Голден Стэйт» заставит нас за это заплатить
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Четырёхкратный чемпион НБА и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» американский ветеран Леброн Джеймс высказался по поводу предстоящей серии с «Голден Стэйт Уорриорз».
«Мы не можем совершать ошибок. Они заставят тебя заплатить. Ты не можешь ошибиться. Всё просто», — приводит слова Джеймса журналист Йован Буха.
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Напомним, 29 апреля, «Лейкерс» победили в серии с «Мемфис Гриззлиз» и вышли в полуфинал плей-офф Западной конференции, где встретятся с «Уорриорз», которые, в свою очередь, в семи матчах оказались сильнее «Сакраменто Кингз».
Также напомним, что «Голден Стэйт» является действующим победителем турнира.
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