Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн Джеймс: мы не можем ошибаться, «Голден Стэйт» заставит нас за это заплатить

Леброн Джеймс: мы не можем ошибаться, «Голден Стэйт» заставит нас за это заплатить
Комментарии

Четырёхкратный чемпион НБА и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» американский ветеран Леброн Джеймс высказался по поводу предстоящей серии с «Голден Стэйт Уорриорз».

«Мы не можем совершать ошибок. Они заставят тебя заплатить. Ты не можешь ошибиться. Всё просто», — приводит слова Джеймса журналист Йован Буха.

Материалы по теме
«Лейкерс» не будут подписывать Кайри Ирвинга

Напомним, 29 апреля, «Лейкерс» победили в серии с «Мемфис Гриззлиз» и вышли в полуфинал плей-офф Западной конференции, где встретятся с «Уорриорз», которые, в свою очередь, в семи матчах оказались сильнее «Сакраменто Кингз».

Также напомним, что «Голден Стэйт» является действующим победителем турнира.

Материалы по теме
Генменеджер «Лейкерс» высказался о переговорах по новому контракту с Остином Ривзом
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023