Алексей Швед получил черепно-мозговую травму в результате хулиганского нападения
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Защитник ПБК ЦСКА Алексей Швед подвергся хулиганскому нападению, сообщает пресс-служба команды.
«Защитник нашей команды Алексей Швед пострадал от хулиганского нападения, совершённого на него вчера вечером на выходе из одного из московских ресторанов.
Баскетболист получил серьёзную черепно-мозговую травму в результате падения и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи. Игрок обратился в полицию для расследования инцидента.
Из-за травмы Швед не сможет принять участие в ближайших матчах команды.
Желаем Алексею скорейшего выздоровления!» — говорится в заявлении команды.
Напомним, вчера, 1 мая, ЦСКА уступил «Локомотиву-Кубань» в решающем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ и впервые за всю историю турнира не смог выйти в финал.
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