Опубликовано видео драки, в которой пострадал Алексей Швед
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В Сети появилось видео нападения на российского баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Напомним, инцидент произошёл в одном из ресторанов в центре Москвы. В результате драки Швед получил черепно-мозговую травму.
Напавшие на баскетболиста сразу после нанесения нескольких ударов бросились врассыпную.
Видео было опубликовано в Telegram-канале SHOT.
Нападение на баскетболиста Алексея Шведа:
Напомним, вчера, 1 мая, ЦСКА уступил «Локомотиву-Кубань» в решающем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ и впервые за всю историю турнира не смог выйти в финал.
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