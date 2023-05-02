Опубликовано видео драки, в которой пострадал Алексей Швед

В Сети появилось видео нападения на российского баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Напомним, инцидент произошёл в одном из ресторанов в центре Москвы. В результате драки Швед получил черепно-мозговую травму.

Напавшие на баскетболиста сразу после нанесения нескольких ударов бросились врассыпную.

Видео было опубликовано в Telegram-канале SHOT.

Нападение на баскетболиста Алексея Шведа:

Напомним, вчера, 1 мая, ЦСКА уступил «Локомотиву-Кубань» в решающем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ и впервые за всю историю турнира не смог выйти в финал.