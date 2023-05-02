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Перасович высказался о решающем матче серии с «Зенитом»

Перасович высказался о решающем матче серии с «Зенитом»
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался по поводу заключительного матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом».

«Впереди седьмой, решающий матч полуфинальной серии. Он будет сложным как физически, так и психологически.

Мы готовимся продемонстрировать свою лучшую игру. Посмотрим, окажется ли этого достаточно для выхода в финал», — приводит слова Перасовича пресс-служба клуба.

Напомним, первым финалистом турнира стал «Локомотив-Кубань», который вчера обыграл ЦСКА, сделав счёт в серии 4-3 в свою пользу.

Согласно регламенту Единой лиги ВТБ полуфинальные серии будут продолжаться до четырёх побед. Действующим победителем турнира является петербургский «Зенит».

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