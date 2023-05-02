Жбанов рассказал, как УНИКС готовился к решающей игре с «Зенитом»

Защитник УНИКСа Георгий Жбанов дал комментарий по поводу подготовки команды к седьмой игре полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом».

«Серия дошла до седьмого матча. За предыдущие встречи мы изучили соперника, а также уделили внимание исправлению собственных ошибок. Наша подготовка к решающей игре проходила в штатном режиме. Мы подходим к ней в хорошем настроении, с уверенностью в своих силах.

С нетерпением ждём наших преданных болельщиков на трибунах «Баскет-холла». Не сомневаюсь, это будет яркий, незабываемый матч! Мы приложим все силы, чтобы пробиться в финал чемпионата», — приводит слова Жбанова пресс-служба УНИКСа.

Напомним, первым финалистом турнира стал «Локомотив-Кубань», который вчера обыграл ЦСКА, сделав счёт в серии 4-3 в свою пользу.

Согласно регламенту Единой лиги ВТБ полуфинальные серии будут продолжаться до четырёх побед. Действующим победителем турнира является петербургский «Зенит».