Источник: Алексей Швед не был пьян во время нападения

Российский баскетболист ЦСКА Алексей Швед не находился в состоянии алкогольного опьянения во время драки, произошедшей в одном из ресторанов в центре Москвы, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на своего источника.

«Алексей Швед является постоянным клиентом ресторана, поэтому администрация заведения его знает. Инцидент произошёл около 23:15. Швед и компания сидели в разных залах, баскетболист не был пьян. У компании был заказан стол на большое количество человек, но большинство не пришли, поэтому у них возникли проблемы с администрацией (ресторана)», — сказал источник.

Напомним, вчера, 1 мая, ЦСКА уступил «Локомотиву-Кубань» в решающем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ и впервые за всю историю турнира не смог выйти в финал.