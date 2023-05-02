Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Источник: Алексей Швед не был пьян во время нападения

Источник: Алексей Швед не был пьян во время нападения
Комментарии

Российский баскетболист ЦСКА Алексей Швед не находился в состоянии алкогольного опьянения во время драки, произошедшей в одном из ресторанов в центре Москвы, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на своего источника.

«Алексей Швед является постоянным клиентом ресторана, поэтому администрация заведения его знает. Инцидент произошёл около 23:15. Швед и компания сидели в разных залах, баскетболист не был пьян. У компании был заказан стол на большое количество человек, но большинство не пришли, поэтому у них возникли проблемы с администрацией (ресторана)», — сказал источник.

Напомним, вчера, 1 мая, ЦСКА уступил «Локомотиву-Кубань» в решающем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ и впервые за всю историю турнира не смог выйти в финал.

Материалы по теме
Опубликовано видео драки, в которой пострадал Алексей Швед
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023