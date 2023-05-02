Источник: Алексей Швед не был пьян во время нападения
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Российский баскетболист ЦСКА Алексей Швед не находился в состоянии алкогольного опьянения во время драки, произошедшей в одном из ресторанов в центре Москвы, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на своего источника.
«Алексей Швед является постоянным клиентом ресторана, поэтому администрация заведения его знает. Инцидент произошёл около 23:15. Швед и компания сидели в разных залах, баскетболист не был пьян. У компании был заказан стол на большое количество человек, но большинство не пришли, поэтому у них возникли проблемы с администрацией (ресторана)», — сказал источник.
Напомним, вчера, 1 мая, ЦСКА уступил «Локомотиву-Кубань» в решающем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ и впервые за всю историю турнира не смог выйти в финал.
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