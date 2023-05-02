У Алексея Шведа диагностированы перелом основания черепа и потеря памяти

Медицинский персонал, обследовавший российского баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа после нападения в центре Москвы, диагностировал у спортсмена перелом височной кости, открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и амнезию – потерю памяти. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Напомним, инцидент произошёл в одном из ресторанов Москвы вечером 1 мая. Швед отдыхал вместе с семьёй и друзьями. В это же время по соседству отдыхала большая и шумная компания уроженцев Кавказа, которые отмечали день рождения. Конфликт между сторонами произошёл на выходе из ресторана.

Напомним, вчера, 1 мая, ЦСКА уступил «Локомотиву-Кубань» в решающем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ и впервые за всю историю турнира не смог выйти в финал.

Нападение на баскетболиста Алексея Шведа: