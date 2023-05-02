Зоран Лукич продлил контракт с «Пари НН»

БК «Пари НН» и главный тренер Зоран Лукич заключили новый контракт сроком на два года до конца сезона-2024/2025, сообщает пресс-служба команды.
«Нижегородский клуб и сербский наставник побили все возможные рекорды по совместной работе в Единой лиге ВТБ. В Нижний Новгород Зоран приехал в 2008 году и провёл с командой шесть лет до конца сезона-2013/2014. Его возвращение произошло в 2017-м, и с тех пор прошло ещё шесть лет. С учётом нового контракта Лукич проведёт в клубе 14 сезонов!
За это время «Пари НН» стал:
— серебряным призёром Единой лиги ВТБ и чемпионата России — 2014
— обладателем Кубка России — 2023
— трёхкратным серебряным призёром Кубка России — 2011, 2018, 2019.
— чемпионом Суперлиги Б — 2010
Сам Зоран в 2011 году был удостоен звания лучшего тренера ПБЛ, в 2021-м — лучшего тренера Лиги чемпионов.
С 2021 года Лукич возглавляет основную сборную России», — говорится в пресс-релизе команды.
- 2 мая 2023
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