Зоран Лукич продлил контракт с «Пари НН»

БК «Пари НН» и главный тренер Зоран Лукич заключили новый контракт сроком на два года до конца сезона-2024/2025, сообщает пресс-служба команды.

«Нижегородский клуб и сербский наставник побили все возможные рекорды по совместной работе в Единой лиге ВТБ. В Нижний Новгород Зоран приехал в 2008 году и провёл с командой шесть лет до конца сезона-2013/2014. Его возвращение произошло в 2017-м, и с тех пор прошло ещё шесть лет. С учётом нового контракта Лукич проведёт в клубе 14 сезонов!

За это время «Пари НН» стал:

— серебряным призёром Единой лиги ВТБ и чемпионата России — 2014

— обладателем Кубка России — 2023

— трёхкратным серебряным призёром Кубка России — 2011, 2018, 2019.

— чемпионом Суперлиги Б — 2010

Сам Зоран в 2011 году был удостоен звания лучшего тренера ПБЛ, в 2021-м — лучшего тренера Лиги чемпионов.

С 2021 года Лукич возглавляет основную сборную России», — говорится в пресс-релизе команды.