Столичная прокуратура начала проверку по факту нападения на Алексея Шведа

Прокуратура Москвы начала проверку по факту нападения на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Об этом сообщает официальный телеграм-канал ведомства.
Прокуратура контролирует установление обстоятельств причинения телесных повреждений защитнику баскетбольной команды ЦСКА в центре Москвы.
По предварительной информации, ночью 2 мая неизвестные лица, находясь у ресторана на ул. Большая Никитская, нанесли 34-летнему мужчине телесные повреждения.
Нападение на баскетболиста Алексея Шведа:
В результате пострадавший был госпитализирован, предварительно его здоровью причинен тяжкий вред.
Пресненская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, ход и результаты проверки, проводимой по данному факту, а также принятие процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью, установление личности злоумышленников, причинивших телесные повреждения, и зависимости от степени участия привлечение к установленной законом уголовной ответственности.
- 2 мая 2023
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