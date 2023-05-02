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112: нападение на Алексея Шведа было совершено из-за замечания и длинных волос

112: нападение на Алексея Шведа было совершено из-за замечания и длинных волос
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Нападение на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа было совершено из-за замечания и длинных волос. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

По словам очевидца, в ресторан зашла шумная, агрессивная компания. Было похоже, что новые гости пьяны. Сотрудники ресторана отказали им в обслуживании и тут же нарвались на оскорбления. Алексей Швед сделал агрессорам замечание и тоже получил порцию негатива в свой адрес. Оппонентам не понравились длинные волосы спортсмена.

Когда Алексей с компанией закончили ужин и вышли на улицу, его уже ждали и сразу набросились. Баскетболиста госпитализировали с сотрясением мозга.

Нападение на баскетболиста Алексея Шведа:

Ранее сотрудникам полиции стала известна личность одного из мужчин, который причастен к нападению.

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