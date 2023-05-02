Капитан МБА Евгений Воронов продлил контракт с московским клубом
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Защитник и капитан МБА Евгений Воронов продлил контракт с московской командой. Об этом сообщает официальный сайт МБА.
Сроки и подробности нового соглашения с 35-летним баскетболистом не уточняются.
В нынешнем сезоне защитник провёл 33 матча. В его активе в среднем 11 очков, две передачи и 2,3 подбора. Евгений помог МБА завоевать первые в истории команды бронзовые медали Кубка России, а также выйти в плей-офф в дебютном сезоне Единой лиги ВТБ.
Московская МБА в дебютном для себя сезоне в Единой лиге ВТБ заняла шестое место по итогам регулярного чемпионата, а в серии 1/4 финала плей-офф выиграла первый гостевой матч в противостоянии с действующим чемпионом санкт-петербургским «Зенитом» (1-3 в серии).
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