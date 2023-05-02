«Мемфис» не будет подписывать новый контракт с Диллоном Бруксом

«Мемфис Гриззлиз» сообщил неограниченно свободному агенту Диллону Бруксу, что с ним не будет подписан контракт ни при каких обстоятельствах. Об этом в своём «твиттере» сообщает Шэмс Чарания.
После завершения сезона Брукс был проинформирован о решении «Гриззлиз» не продлевать контракт во время встреч с представителями команды в последние дни, сообщили источники. «Мемфис» и Брукс обсудили на встречах, что для обеих сторон будет лучше начать всё с чистого листа, добавили источники.
Переломным моментом Брукс посчитал серию первого раунда плей-офф с «Лос-Анджелес Лейкерс» (2-4). Брукс назвал лучшего игрока «Лейкерс» и четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса старым, уставшим и предположил, что он уже не так хорош, как раньше.
Брукс ударил Джеймса в область паха в третьей игре, заработав удаление. Брукс также предпочёл не общаться с прессой после трёх поражений в серии, что привело к штрафу НБА в размере $ 25 тыс.
- 2 мая 2023
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