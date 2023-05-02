Разыгрывающий защитник ЦСКА Алексей Швед находился без сознания около 20 минут после нападения возле одного из московских ресторанов. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».
Напомним, инцидент произошёл в одном из ресторанов Москвы вечером 1 мая. Швед отдыхал вместе с семьёй и друзьями. В это же время по соседству отдыхала большая и шумная компания уроженцев Кавказа, которые отмечали день рождения. Конфликт между сторонами произошёл на выходе из ресторана.
Нападение на баскетболиста Алексея Шведа:
Медицинский персонал диагностировал у Шведа перелом височной кости, открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и амнезию – потерю памяти.
Ранее стало известно, что нападение на Шведа было совершено людьми, проигравшими на ставках в седьмом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ с «Локомотивом» (100:103 ОТ).
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