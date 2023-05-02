За третье место в Единой лиге ВТБ сыграют прошлогодние финалисты — ЦСКА и «Зенит»

Сегодня, 2 мая, определились финалисты и участники матча за третье место в Единой лиге ВТБ.

В финале соревнований между собой сыграют казанский УНИКС и краснодарский «Локомотив-Кубань». Казанцы в полуфинале обыграли действующего чемпиона турнира — «Зенит» — со счётом 4-3 и в пятый раз вышли в финал.

«Локомотив-Кубань», в свою очередь, обыграл ЦСКА, лучшую команду регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2022/2023 со счётом 4-3.

Таким образом, в матче за третье место сыграют «Зенит» и ЦСКА, которые в прошлом сезоне играли в финале.

Серия матчей за третье место стартует 5 мая и завершится не позднее 21 мая. Согласно регламенту соревнований противостояние продлится до четырёх побед.