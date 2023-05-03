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Дрэймонд Грин был готов пропустить матч «Уорриорз» ради просмотра игры Леброна Джеймса

Дрэймонд Грин был готов пропустить матч «Уорриорз» ради просмотра игры Леброна Джеймса
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Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин был готов пропустить игру с «Портленд Трэйл Блэйзерс», чтобы увидеть, как Леброн Джеймс поставит рекорд по количеству набранных очков за карьеру. Однако главный тренер «Уорриорз» Стив Керр отклонил абсурдную просьбу Грина.

«Да, я определённо собирался на матч Леброна. Но Стив сказал: «Не думаю, что это будет полезно для нашей команды. Пока мы летим на матч, ты летишь в Лос-Анджелес, парни видят это, парни видят тебя по телевизору на другом матче. Это большая игра для нас с «Портлендом». Я сказал: «Хорошо, уважаю. Нет проблем. Я буду со своей командой».

Это был очень важный момент в жизни и нашей дружбе. Но будут и другие важные моменты, и мы создадим прекрасные воспоминания», — приводит слова Грина Fadeaway World.

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