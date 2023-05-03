Камерунский центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид признан лучшим игроком сезона в НБА, сообщает официальный сайт организации.
Никола Йокич («Денвер») занял второе место, а Яннис Адетокунбо из «Милуоки» стал третьим.
29-летний камерунский баскетболист за текущий сезон набирал в среднем 33,1 очка, совершал 10,2 подбора и установил рекорд карьеры с 4,2 передачами за игру.
Пятый год подряд приз самому ценному игроку был вручён баскетболисту не из США — самая длинная серия лиги в истории.
В нынешнем розыгрыше плей-офф 29-летний Эмбиид принял участие в трёх играх, набирая в среднем 20 очков, 11,3 подбора и четыре передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,2, трёхочковых — 12,5.
Напомним, Эмбиид продолжает восстанавливаться после растяжения боковой связки правого колена. Его участие во втором матче серии с «Бостоном» остаётся под вопросом.
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