Рейнольдс: в финале с «Локо» нужно так же хорошо защищаться

Центровой УНИКСа Джален Рейнольдс после домашней победы над «Зенитом» (80:79, счёт в серии 4-3) в седьмом матче полуфинала Единой лиги ВТБ отметил, что его команда сыграла по-настоящему самоотверженно. По словам игрока, в финале с «Локомотивом-Кубань» казанцы будут идти от матча к матчу, а не концентрироваться сразу на всей серии.

«Знали, что матч будет непростым. Мы с самого начала действовали сплочённо и боролись до конца. Эта серия определённо была долгой. «Зенит» – очень сильный соперник. Сегодня мы сыграли по-настоящему самоотверженно. Но впереди ещё много работы.

Что помогло нам победить? Определённо, это [были] болельщики. Они горячо поддерживали и давали нам энергию на протяжении всей серии. В Казани просто замечательные болельщики. Именно благодаря ним мы показали свою лучшую игру и пробились в финал.

УНИКС – фаворит финала с «Локомотивом-Кубань»? Мы предпочитаем не концентрироваться на всей серии сразу, а готовиться к первому матчу. Нам нужно так же хорошо защищаться. Считаю, что именно оборона помогает нам побеждать. Будет ли нам проще завоевать титул из-за того, что впервые за много лет в финале не сыграет ЦСКА? Не думаю, что против «Локомотива-Кубань» играть легче. У них очень конкурентная команда. Мы фокусируемся на «Локо» и идём от матча к матчу», — приводит слова Рейнольдса официальный сайт УНИКСа.

Финальная серия УНИКС — «Локомотив-Кубань» продлится до четырёх побед и начнётся 6 мая. Преимущество своей площадки будет у казанцев.