«Нью-Йорк» сравнял счёт в серии с «Майами»

Завершился второй матч полуфинальный серии Восточной конференции НБА, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Майами Хит». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 111:105. Счёт в серии до четырёх побед стал равным 1-1.
Самым результативным игроком в составе хозяев стал Джейлен Брансон, набравший 30 очков. Его партнёр по команде Джулиус Рэндл оформил дабл-дабл — он заработал 25 очков и сделал 12 подборов. Третьим самым результативным игроком матча стал Ар Джей Барретт, набравший 24 очка.
У гостей больше всего очков набрал Калеб Мартин — 22. У его партнёра по «Майами» Гэйба Винсента на счету 21 балл за результативность.
Следующий матч серии пройдёт в Майами 6 мая.
Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
- 3 мая 2023
-
05:52
-
05:50
-
05:31
-
05:09
-
04:08
-
03:15
-
02:52
-
00:48
-
00:25
- 2 мая 2023
-
23:46
-
23:33
-
23:23
-
23:12
-
23:01
-
22:44
-
22:19
-
22:09
-
22:06
-
21:54
-
21:54
-
21:48
-
21:25
-
21:01
-
20:14
-
19:34
-
19:21
-
19:06
-
19:05
-
18:48
-
18:18
-
17:34
-
17:16
-
16:26
-
16:10
-
16:04