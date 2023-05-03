«Нью-Йорк» сравнял счёт в серии с «Майами»

Завершился второй матч полуфинальный серии Восточной конференции НБА, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Майами Хит». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 111:105. Счёт в серии до четырёх побед стал равным 1-1.

Самым результативным игроком в составе хозяев стал Джейлен Брансон, набравший 30 очков. Его партнёр по команде Джулиус Рэндл оформил дабл-дабл — он заработал 25 очков и сделал 12 подборов. Третьим самым результативным игроком матча стал Ар Джей Барретт, набравший 24 очка.

У гостей больше всего очков набрал Калеб Мартин — 22. У его партнёра по «Майами» Гэйба Винсента на счету 21 балл за результативность.

Следующий матч серии пройдёт в Майами 6 мая.

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