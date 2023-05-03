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«Лейкерс» выиграли в первом матче серии, несмотря на рывок «Голден Стэйт» в концовке

«Лейкерс» выиграли в первом матче серии, несмотря на рывок «Голден Стэйт» в концовке
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В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся первый матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 117:112.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис. Он оформил монструозный дабл-дабл: 30 очков и 23 подбора. Также дабл-даблом отметился звёздный форвард Леброн Джеймс: 22 очка и 11 подборов. Хорошую игру в нападении показали также Д'Анджело Расселл и Деннис Шрёдер (оба по 19 очков).

Двухкратный MVP лиги, разыгрывающий хозяев Стефен Карри сегодня отметился 27 очками и шестью подборами. Великолепный перформанс под щитом выдал центровой Кевон Луни: 23 подбора. Отличную игру со скамейки показал Джордан Пул: 21 очко и шесть результативных передач.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
03 мая 2023, среда. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
112 : 117
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 27, Томпсон - 25, Пул - 21, Уиггинс - 15, Луни - 10, Грин - 6, Грин - 6, Пэйтон II - 2, Болдуин Мл., Джером, Дивинченцо, Игуодала, Киньонес, Куминга, Лэмб, Муди, Роллинз
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 30, Джеймс - 22, Расселл - 19, Шрёдер - 19, Ривз - 10, Вандербилт - 8, Хатимура - 6, Браун - 3, Бамба, Бисли, Габриэль, Кристи, Пиппен Мл., Суидер, Томпсон, Уокер, Харрисон

Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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