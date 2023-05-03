«Лейкерс» выиграли в первом матче серии, несмотря на рывок «Голден Стэйт» в концовке

В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся первый матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 117:112.
Самым результативным игроком встречи стал центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис. Он оформил монструозный дабл-дабл: 30 очков и 23 подбора. Также дабл-даблом отметился звёздный форвард Леброн Джеймс: 22 очка и 11 подборов. Хорошую игру в нападении показали также Д'Анджело Расселл и Деннис Шрёдер (оба по 19 очков).
Двухкратный MVP лиги, разыгрывающий хозяев Стефен Карри сегодня отметился 27 очками и шестью подборами. Великолепный перформанс под щитом выдал центровой Кевон Луни: 23 подбора. Отличную игру со скамейки показал Джордан Пул: 21 очко и шесть результативных передач.
Видео можно посмотреть на канале The Asylum в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
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