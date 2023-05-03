Результаты игрового дня плей-офф НБА, турнирная сетка

3 мая состоялся очередной игровой день плей-офф НБА. Сегодня было сыграно два матча в рамках полуфиналов конференций.

«Нью-Йорк Никс» – «Майами Хит» – 111:105, счёт в серии 1-1.

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 112:117, счёт в серии 0-1.

Ярчайшим выступлением дня стоит считать игру центрового «Лейкерс» Энтони Дэвиса. Сегодня в его активе 30 очков, 23 подбора, пять результативных передач и четыре блокшота. Также стоит отметить форварда «Никс» Джулиуса Рэндла. На его счету 25 очков, 12 подборов и восемь ассистов. Помог ему партнёр по команде, разыгрывающий Джейлен Брансон. Он набрал 30 очков, пять подборов и пять перехватов. Очередную монструозную игру под кольцом провёл центровой «Уорриорз» Кевон Луни: 23 подбора.