Результаты игрового дня плей-офф НБА, турнирная сетка
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3 мая состоялся очередной игровой день плей-офф НБА. Сегодня было сыграно два матча в рамках полуфиналов конференций.
«Нью-Йорк Никс» – «Майами Хит» – 111:105, счёт в серии 1-1.
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 112:117, счёт в серии 0-1.
Ярчайшим выступлением дня стоит считать игру центрового «Лейкерс» Энтони Дэвиса. Сегодня в его активе 30 очков, 23 подбора, пять результативных передач и четыре блокшота. Также стоит отметить форварда «Никс» Джулиуса Рэндла. На его счету 25 очков, 12 подборов и восемь ассистов. Помог ему партнёр по команде, разыгрывающий Джейлен Брансон. Он набрал 30 очков, пять подборов и пять перехватов. Очередную монструозную игру под кольцом провёл центровой «Уорриорз» Кевон Луни: 23 подбора.
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