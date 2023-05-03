Snoop Dogg: Стефен Карри — возможно величайший разыгрывающий всех времён

Известнейший американский хип-хоп исполнитель Snoop Dogg поделился своим мнением о лучшем разыгрывающем в истории баскетбола.

«Стефен Карри — возможно величайший разыгрывающий всех времён. Не поймите неправильно, я уважаю Мэджика Джонсона. Но теперь главный фактор в баскетболе — это трёхочковые. И это произошло именно из-за Карри», — приводит слова исполнителя NBA Retweet в социальных сетях.

Стефен Карри считается лучшим бросающий игроком в истории лиги. Уже в прошлом сезоне, в 33 года, он обошёл члена Зала Славы Рэя Аллена по общему количеству успешных трёхочковых бросков в истории.

В сезоне-2008/2009, перед тем, как Карри был задрафтован в лигу, команды НБА в среднем исполняли 18 попыток с дальней дистанции. В нынешнем же сезоне показатель отличается уже почти вдвое: 34 попытки в среднем.

Стив Керр прокомментировал 50-очковое выступление Стефена Карри