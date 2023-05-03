Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Snoop Dogg: Стефен Карри — возможно величайший разыгрывающий всех времён

Snoop Dogg: Стефен Карри — возможно величайший разыгрывающий всех времён
Аудио-версия:
Комментарии

Известнейший американский хип-хоп исполнитель Snoop Dogg поделился своим мнением о лучшем разыгрывающем в истории баскетбола.

«Стефен Карри — возможно величайший разыгрывающий всех времён. Не поймите неправильно, я уважаю Мэджика Джонсона. Но теперь главный фактор в баскетболе — это трёхочковые. И это произошло именно из-за Карри», — приводит слова исполнителя NBA Retweet в социальных сетях.

Стефен Карри считается лучшим бросающий игроком в истории лиги. Уже в прошлом сезоне, в 33 года, он обошёл члена Зала Славы Рэя Аллена по общему количеству успешных трёхочковых бросков в истории.

В сезоне-2008/2009, перед тем, как Карри был задрафтован в лигу, команды НБА в среднем исполняли 18 попыток с дальней дистанции. В нынешнем же сезоне показатель отличается уже почти вдвое: 34 попытки в среднем.

Материалы по теме
«Один из величайших. Чувствовал то же самое, когда играл с Джорданом». Керр — о Карри

Стив Керр прокомментировал 50-очковое выступление Стефена Карри

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023