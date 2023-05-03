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Врач: при такой амнезии, как у Шведа, прогноз благоприятный

Врач: при такой амнезии, как у Шведа, прогноз благоприятный
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Врач-психотерапевт, руководитель Научно-практического центра «Возрождение» Юрий Вяльба высказался по поводу диагноза баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа, который был поставлен ему после драки в центре Москвы.

Напомним, врачи диагностировали у игрока перелом височной кости, открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и амнезию – потерю памяти.

«При ретроградной амнезии из памяти выпадают предшествующие травме события. В зависимости от глубины повреждения могут стираться дни, недели, месяцы и даже годы. При этом человек забывает не навыки, а факты.

Прогноз при этом виде амнезии благоприятный. На фоне лечения память обычно полностью или частично восстанавливается. Сроки восстановления индивидуальны и варьируются от нескольких дней до нескольких месяцев», — приводят слова врача «Аргументы и факты».

Нападение на баскетболиста Алексея Шведа:

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