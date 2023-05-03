«Чувствует себя относительно нормально». Президент Единой лиги ВТБ высказался о Шведе

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал состояние баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа после драки в центре Москвы.

Напомним, инцидент произошёл в одном из ресторанов Москвы вечером 1 мая. Швед отдыхал вместе с семьёй и друзьями. В это же время по соседству отдыхала большая и шумная компания уроженцев Кавказа, которые отмечали день рождения. Конфликт между сторонами произошёл на выходе из ресторана.

«Лёхе здоровья. Сложно подобрать слова относительно произошедшего. Этот инцидент никак не связан с баскетболом. Из ряда вон выходящая история. Желаю выздоровления, и правоохранительные органы, уверен, быстро разберутся. Знаю, что с Алексеем всё в порядке. Он в клинике, чувствует себя относительно нормально — насколько можно после такой травмы», — приводит слова Кущенко ТАСС.

Нападение на баскетболиста Алексея Шведа: