Баркли — о перфомансе Дэвиса: он сможет так играть в каждом матче, если будет мотивирован

Член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли высказался по поводу одного из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса, который набрал в матче с «Голден Стэйт Уорриорз» 30 очков, 23 подбора, 5 передач и 4 блок-шота за 44 минуты при 11 из 19 с игры.

«Если он мотивирован, он будет добиваться этого в каждой игре», — сказал Баркли в эфире Inside the NBA.

Напомним, сегодня в Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся первый матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 117:112.

Кроме Дэвиса, дабл-даблом отметился звёздный форвард Леброн Джеймс: 22 очка и 11 подборов. Двухкратный MVP лиги, разыгрывающий хозяев Стефен Карри отметился 27 очками и шестью подборами.