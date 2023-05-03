Баркли — о перфомансе Дэвиса: он сможет так играть в каждом матче, если будет мотивирован

Член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли высказался по поводу одного из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса, который набрал в матче с «Голден Стэйт Уорриорз» 30 очков, 23 подбора, 5 передач и 4 блок-шота за 44 минуты при 11 из 19 с игры.
«Если он мотивирован, он будет добиваться этого в каждой игре», — сказал Баркли в эфире Inside the NBA.
Напомним, сегодня в Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся первый матч в рамках полуфинала Западной конференции, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 117:112.
Кроме Дэвиса, дабл-даблом отметился звёздный форвард Леброн Джеймс: 22 очка и 11 подборов. Двухкратный MVP лиги, разыгрывающий хозяев Стефен Карри отметился 27 очками и шестью подборами.
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