Участник драки со Шведом: Алексей в нетрезвом состоянии полез на моего младшего брата

Участник конфликта с баскетболистом Алексеем Шведом, представившийся как Князь Амирасланов, рассказал свою версию инцидента.
По словам мужчины, он отмечал день рождения в ресторане со своими друзьями. Они уже разъезжались, но на выходе у него начался разговор с женой Алексея Анастасией, которая была очень пьяна. Князь рассказывает, что сначала это был обычный разговор о баскетболе, но потом она начала «переходить на личности и оскорблять нацию и семьи». В этот момент из ресторана вышел Алексей со своим одноклубником, и они сразу полезли с кулаками. Сам Князь, по его словам, пытался разнять конфликтующие стороны.
«В этот момент вышел её муж Алексей Швед в чересчур нетрезвом состоянии и, не разобравшись в ситуации, вместе со своим одноклубником Артёмом Комоловым полез драться с моим несовершеннолетним братом. Швед и мой брат схватили друг друга за грудки, брат сделал ему подсечку, от которой он упал на землю. И я точно могу сказать, что головой он не ударялся», — приводит слова мужчины Telegram-канал Baza.
Далее, по словам Князя, Швед сразу встал и «толкотня продолжилась». В следующий момент кто-то из компании нанёс Шведу удар в голову, от которого тот упал. После этого потасовка прекратилась.
Алексею вызвали скорую, а все остальные участники остались ждать полицию. Князь утверждает, что именно друзья Шведа захотели решить вопрос мирно и не предавать ситуацию огласке, так как Алексей — медийное лицо.
Нападение на баскетболиста Алексея Шведа:
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