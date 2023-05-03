МВД России: полицейские задержали подозреваемых в нападении на Алексея Шведа

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сделала заявление по поводу инцидента с российским баскетболистом Алексеем Шведом, который получил травму головы в результате драки в центре Москвы.

«В Москве полицейские задержали подозреваемых в нападении на баскетболиста Алексея Шведа», — сообщила Ирина Волк.

Напомним, инцидент произошёл в одном из ресторанов Москвы вечером 1 мая. Швед отдыхал вместе с семьёй и друзьями. В это же время по соседству отдыхала большая и шумная компания уроженцев Кавказа, которые отмечали день рождения. Конфликт между сторонами произошёл на выходе из ресторана.

Медицинский персонал диагностировал у Шведа перелом височной кости, открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и амнезию – потерю памяти.

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Нападение на баскетболиста Алексея Шведа: