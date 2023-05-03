Участник драки со Шведом: произошла словесная перепалка с женой Алексея, он заступился

Один из участников драки с участием баскетболиста Алексея Шведа дал комментарий по поводу инцидента.

«Произошла словесная перепалка с женой Алексея Шведа, он заступился, и началась драка», — приводит слова одного из участников драки 112.

Также стали известны личности задержанных. Это 17-летний Рамзин А., 19-летний Глеб В. и 20-летний Князь А., который отмечал день рождения. Компания пришла праздновать в ресторан на Никитском Бульваре, где и произошла встреча с баскетболистом.

Напомним, инцидент произошёл в одном из ресторанов Москвы вечером 1 мая. Швед отдыхал вместе с семьёй и друзьями. В это же время по соседству отдыхала большая и шумная компания уроженцев Кавказа, которые отмечали день рождения. Конфликт между сторонами произошёл на выходе из ресторана.

Медицинский персонал диагностировал у Шведа перелом височной кости, открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и амнезию – потерю памяти.

Ранее стало известно, что нападение на Шведа было совершено людьми, проигравшими на ставках в седьмом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ с «Локомотивом» (100:103 ОТ).

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Нападение на баскетболиста Алексея Шведа: