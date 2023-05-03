«Удар по нему прилетел из-за моей спины». Подозреваемые прокомментировали драку со Шведом

Подозреваемые в драке с баскетболистом Алексеем Шведом дали комментарий по поводу инцидента, произошедшего вчера в одном из ресторанов Москвы.
«Произошло словесное сцепление с женой Алексея, из‑за чего он вступился, и начался физический контакт между мной и ним. Он подошёл и затронул меня, потом я взял его за кофту и сделал подсечку. Он приземлился на пол. Потом прилетел удар по Шведу из‑за моей спины», – приводит слова первого подозреваемого пресс‑служба МВД.
«Произошла потасовка между моими друзьями и девушкой. Была словесная перепалка, которая переросла в драку с мужчинами, которые вышли из ресторана на помощь девушке. Они баскетболисты, один из них был Алексей Швед. Когда переросло в личное вызывание в сторону нас, в основном в сторону моего друга, он начал отвечать девушке, потом это услышал Швед, вышел и начал ее защищать. В итоге все переросло в драку», — сказал второй подозреваемый.
Нападение на баскетболиста Алексея Шведа:
- 3 мая 2023
-
12:19
-
12:14
-
12:03
-
11:32
-
11:24
-
11:16
-
11:06
-
10:58
-
10:53
-
10:44
-
10:17
-
09:49
-
09:40
-
09:34
-
09:00
-
08:07
-
07:39
-
06:55
-
06:39
-
06:30
-
05:52
-
05:50
-
05:31
-
05:09
-
04:08
-
03:15
-
02:52
-
00:48
-
00:25
- 2 мая 2023
-
23:46
-
23:33
-
23:23
-
23:12
-
23:01
-
22:44