«Удар по нему прилетел из-за моей спины». Подозреваемые прокомментировали драку со Шведом

Подозреваемые в драке с баскетболистом Алексеем Шведом дали комментарий по поводу инцидента, произошедшего вчера в одном из ресторанов Москвы.

«Произошло словесное сцепление с женой Алексея, из‑за чего он вступился, и начался физический контакт между мной и ним. Он подошёл и затронул меня, потом я взял его за кофту и сделал подсечку. Он приземлился на пол. Потом прилетел удар по Шведу из‑за моей спины», – приводит слова первого подозреваемого пресс‑служба МВД.

«Произошла потасовка между моими друзьями и девушкой. Была словесная перепалка, которая переросла в драку с мужчинами, которые вышли из ресторана на помощь девушке. Они баскетболисты, один из них был Алексей Швед. Когда переросло в личное вызывание в сторону нас, в основном в сторону моего друга, он начал отвечать девушке, потом это услышал Швед, вышел и начал ее защищать. В итоге все переросло в драку», — сказал второй подозреваемый.

Нападение на баскетболиста Алексея Шведа: