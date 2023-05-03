Источник: Илья Платонов перейдет из МБА в «Самару»

Российский форвард Илья Платонов перейдет из МБА в «Самару», сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

Игрок близок к подписанию контракта с самарским клубом. Он станет первым новичком при Дражене Анзуловиче.

В составе МБА 24-летний форвард набирал 7,1 очка, 4,4 подбора и 0,9 передачи за 24:19 на паркете.

Известно, что Платонова очень хотел вернуть «Пари Нижний Новгород» и лично Зоран Лукич, который был впечатлен прогрессом игрока в московском клубе. Но стороны не смогли договориться.