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Источник: Илья Платонов перейдет из МБА в «Самару»

Источник: Илья Платонов перейдет из МБА в «Самару»
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Российский форвард Илья Платонов перейдет из МБА в «Самару», сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

Игрок близок к подписанию контракта с самарским клубом. Он станет первым новичком при Дражене Анзуловиче.

В составе МБА 24-летний форвард набирал 7,1 очка, 4,4 подбора и 0,9 передачи за 24:19 на паркете.

Известно, что Платонова очень хотел вернуть «Пари Нижний Новгород» и лично Зоран Лукич, который был впечатлен прогрессом игрока в московском клубе. Но стороны не смогли договориться.

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