Агент Шведа: Алексей получает большое количество слов поддержки

Обрад Фимич, агент российского игрока ПБК ЦСКА Алексея Шведа, рассказал о состоянии баскетболиста, а также о том, что он получает много слов поддержки.

«Алексей по-прежнему находится в больнице, продолжает плановые обследования, состояние остается стабильным, есть положительная динамика. Он настроен оптимистично, общается с семьей и близкими, нацелен на выздоровление. Получает большое количество сообщений, не всем успевает отвечать. Алексею, всем его родным, мне, друзьям, близким, работникам клуба и команды приходит невероятное количество слов поддержки со всего мира, мы очень благодарны всем», — приводит слова Фимича «РИА Новости Спорт».

Напомним, инцидент произошёл в одном из ресторанов Москвы вечером 1 мая. Швед отдыхал вместе с семьёй и друзьями. В это же время по соседству отдыхала большая и шумная компания уроженцев Кавказа, которые отмечали день рождения. Конфликт между сторонами произошёл на выходе из ресторана.

Нападение на баскетболиста Алексея Шведа: