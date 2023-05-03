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Агент Шведа опроверг информацию о том, что конфликт в ресторане начала жена баскетболиста

Агент Шведа опроверг информацию о том, что конфликт в ресторане начала жена баскетболиста
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Обрад Фимич, агент российского разыгрывающего ПБК ЦСКА Алексея Шведа, прокомментировал информацию о том, что конфликт в одном из ресторанов Москвы, в результате которого пострадал баскетболист, начала супруга игрока.

«Это неправда! Хорошо, что не сказали, что жена на них напала. Есть точно видео всего этого, думаю, что полиция разберется», — приводит слова Фимича «РИА Новости Спорт».

Напомним, инцидент произошёл в одном из ресторанов Москвы вечером 1 мая. Швед отдыхал вместе с семьёй и друзьями. В это же время по соседству отдыхала большая и шумная компания уроженцев Кавказа, которые отмечали день рождения. Конфликт между сторонами произошёл на выходе из ресторана.

Медицинский персонал диагностировал у Шведа перелом височной кости, открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и амнезию – потерю памяти.

Ранее появилась информация, что нападение на Шведа было совершено людьми, проигравшими на ставках в седьмом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ с «Локомотивом» (100:103 ОТ).

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Нападение на баскетболиста Алексея Шведа:

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