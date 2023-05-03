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SHOT: участники драки со Шведом предлагали ему деньги после инцидента, игрок отказался

SHOT: участники драки со Шведом предлагали ему деньги после инцидента, игрок отказался
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Наутро после избиения баскетболиста ПБК ЦСКА Алексея Шведа нападавшие и их друзья стали звонить баскетболисту и предлагали ему деньги. Российский разыгрывающий от предложений отказался. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на свой источник.

Напомним, инцидент произошёл в одном из ресторанов Москвы вечером 1 мая. Швед отдыхал вместе с семьёй и друзьями. В это же время по соседству отдыхала большая и шумная компания уроженцев Кавказа, которые отмечали день рождения. Конфликт между сторонами произошёл на выходе из ресторана.

Медицинский персонал диагностировал у Шведа перелом височной кости, открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и амнезию – потерю памяти.

Ранее появилась информация, что нападение на Шведа было совершено людьми, проигравшими на ставках в седьмом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом» (100:103 ОТ).

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