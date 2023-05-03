«Он лежит и не двигается». Жена Алексея Шведа рассказала о состоянии баскетболиста

Анастасия Зиадитдинова, супруга разыгрывающего ЦСКА Алексея Шведа, рассказала, в каком состоянии находится спортсмен после драки в центре Москвы.

«У моего мужа такое заключение, что нужно смотреть повторное КТ ещё через 10-14 дней. У него опухоль. Она может расти, но пока ничего не известно, нужно лежать и не двигаться. Он лежит и не двигается, у него корсет на шее. В мозге воздух, который тоже не вышел. Там большой диагноз. Это просто часть того, что опасно. Алексей сейчас находится не в реанимации, он в больнице», — приводит слова Зиадитдиновой «Спорт-Экспресс».

Напомним, инцидент произошёл в одном из ресторанов Москвы вечером 1 мая. Швед отдыхал вместе с семьёй и друзьями. В это же время по соседству отдыхала большая и шумная компания уроженцев Кавказа, которые отмечали день рождения. Конфликт между сторонами произошёл на выходе из ресторана.

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Участники драки со Шведом рассказывают об инциденте: