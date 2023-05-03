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Напавшим на Алексея Шведа грозит до 12 лет тюрьмы

Напавшим на Алексея Шведа грозит до 12 лет тюрьмы
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Нападавшим на российского баскетболиста Алексея Шведа грозит уголовное дело по статье о нанесении тяжких телесных повреждений группой лиц по предварительному сговору. За это они могут понести наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Напомним, инцидент произошёл в одном из ресторанов Москвы вечером 1 мая. Швед отдыхал вместе с семьёй и друзьями. В это же время по соседству отдыхала большая и шумная компания уроженцев Кавказа, которые отмечали день рождения. Конфликт между сторонами произошёл на выходе из ресторана.

Медицинский персонал диагностировал у Шведа перелом височной кости, открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и амнезию – потерю памяти.

Ранее появилась информация, что нападение на Шведа было совершено людьми, проигравшими на ставках в седьмом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом» (100:103 ОТ).

Участники драки со Шведом рассказывают об инциденте:

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