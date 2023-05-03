Жена Шведа опровергла обвинения в провокации конфликта с участием баскетболиста

Анастасия Зиадитдинова, супруга разыгрывающего ЦСКА Алексея Шведа, высказалась по поводу обвинений в провокации конфликта, в результате которого пострадал её муж.
«Когда мы вышли из ресторана, там была большая компания. Увидев меня, они остановились. Поняли, кто я, сказали, что мой муж лох: «Мы из-за него ставку проиграли, Алексей Швед играть не умеет, он отстой». Я говорю: «Он лучший, мой муж лучший, что вы мне это говорите».
Сейчас читаю в интернете, что я якобы обзывала их нацию. У меня папа татарин, мусульманин, дедушка — мулла в мечети, я — татарка. У Лёши лучший друг — чеченец. С нами в компании были чеченец, азербайджанка. Ещё мы встретили знакомого чеченца с сыном. И [есть] друг еврей. Так что про нацию… Они, наверное, подумали, что я блондинка и могла так сделать», — приводит слова Зиадитдиновой «Спорт-Экспресс».
Участники драки со Шведом рассказывают об инциденте:
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