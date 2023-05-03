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Леброн, Карри и Дюрант попали в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов года

Леброн, Карри и Дюрант попали в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов года
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Сразу трое баскетболистов вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в 2023 году по версии журнала Forbes.

Согласно опубликованному на официальном сайте издания рейтингу, звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заработал за последние 12 месяцев $ 119,5 млн, из которых $ 44,6 млн составила зарплата в клубе, а ещё $ 75 млн — различные рекламные и спонсорские контракты.

На восьмой строчке в рейтинге расположился разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, заработавший за последний год $ 100,4 млн ($ 48,4 млн в клубе и $ 52 млн за контракты со спонсорами).

Кроме Карри и Леброна Джеймса, в список также вошёл Кевин Дюрант из «Финикс Санз». Он заработал за последний год $ 89,1 млн.

Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в 2023 году:

МестоСпортсменВид спортаЗаработок
1.Криштиану РоналдуФутбол$ 136 млн
2.Лионель МессиФутбол$ 130 млн
3.Килиан МбаппеФутбол$ 120 млн
4.Леброн ДжеймсБаскетбол$ 119,5 млн
5.Сауль Канело АльваресБокс$ 110 млн
6.Дастин ДжонсонГольф$ 107 млн
7.Фил МикельсонГольф$ 106 млн
8.Стефен КарриБаскетбол$ 100,4 млн
9.Роджер ФедерерТеннис$ 95,1 млн
10.Кевин ДюрантБаскетбол$ 89,1 млн
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