Леброн, Карри и Дюрант попали в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов года

Сразу трое баскетболистов вошли в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в 2023 году по версии журнала Forbes.
Согласно опубликованному на официальном сайте издания рейтингу, звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заработал за последние 12 месяцев $ 119,5 млн, из которых $ 44,6 млн составила зарплата в клубе, а ещё $ 75 млн — различные рекламные и спонсорские контракты.
На восьмой строчке в рейтинге расположился разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, заработавший за последний год $ 100,4 млн ($ 48,4 млн в клубе и $ 52 млн за контракты со спонсорами).
Кроме Карри и Леброна Джеймса, в список также вошёл Кевин Дюрант из «Финикс Санз». Он заработал за последний год $ 89,1 млн.
Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в 2023 году:
|Место
|Спортсмен
|Вид спорта
|Заработок
|1.
|Криштиану Роналду
|Футбол
|$ 136 млн
|2.
|Лионель Месси
|Футбол
|$ 130 млн
|3.
|Килиан Мбаппе
|Футбол
|$ 120 млн
|4.
|Леброн Джеймс
|Баскетбол
|$ 119,5 млн
|5.
|Сауль Канело Альварес
|Бокс
|$ 110 млн
|6.
|Дастин Джонсон
|Гольф
|$ 107 млн
|7.
|Фил Микельсон
|Гольф
|$ 106 млн
|8.
|Стефен Карри
|Баскетбол
|$ 100,4 млн
|9.
|Роджер Федерер
|Теннис
|$ 95,1 млн
|10.
|Кевин Дюрант
|Баскетбол
|$ 89,1 млн
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