Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Это необычно». Дрэймонд Грин оценил игру Леброна в первом матче серии с «Лейкерс»

«Это необычно». Дрэймонд Грин оценил игру Леброна в первом матче серии с «Лейкерс»
Аудио-версия:
Комментарии

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался о первом матче полуфинальной серии плей-офф с «Лос-Анджелес Лейкерс» (112:117), состоявшемся сегодня, 3 мая. В частности, Грин оценил выступление звёздного форварда «озёрников» Леброна Джеймса.

Материалы по теме
Игровое утро в НБА: «Нью-Йорк» сделал 1-1 в серии с «Майами», «Лейкерс» начали с победы
Игровое утро в НБА: «Нью-Йорк» сделал 1-1 в серии с «Майами», «Лейкерс» начали с победы

«Леброн играет в совершенно ином стиле, чем мы видели раньше. И в этом любопытно разобраться. Что характерно, мы не привыкли так часто видеть Леброна без мяча. И это то, к чему нам необходимо приспособиться. Это не похоже на обычного Леброна, который руководит шоу, что немного необычно», – сказал Грин в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

Второй матч серии между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится в пятницу, 5 мая, начало – в 4:00 мск.

Материалы по теме
Дрэймонд Грин — о серии с «Лейкерс»: у них есть величайший игрок в истории, у нас тоже

Стив Керр прокомментировал 50-очковое выступление Стефена Карри

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023