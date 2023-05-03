«Это необычно». Дрэймонд Грин оценил игру Леброна в первом матче серии с «Лейкерс»

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался о первом матче полуфинальной серии плей-офф с «Лос-Анджелес Лейкерс» (112:117), состоявшемся сегодня, 3 мая. В частности, Грин оценил выступление звёздного форварда «озёрников» Леброна Джеймса.
«Леброн играет в совершенно ином стиле, чем мы видели раньше. И в этом любопытно разобраться. Что характерно, мы не привыкли так часто видеть Леброна без мяча. И это то, к чему нам необходимо приспособиться. Это не похоже на обычного Леброна, который руководит шоу, что немного необычно», – сказал Грин в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
Второй матч серии между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится в пятницу, 5 мая, начало – в 4:00 мск.
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- 3 мая 2023
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