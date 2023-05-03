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Джоэл Эмбиид планирует сыграть во втором матче серии с «Бостоном»

Джоэл Эмбиид планирует сыграть во втором матче серии с «Бостоном»
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Звёздный центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид планирует принять участие во втором матче полуфинала Восточной конференции с «Бостоном Селтикс». Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«После получения награды MVP и празднований Эмбиид дал понять команде: «Я вернулся». Эмбиид в самом деле может вернуться в строй во второй игре с «Селтикс», — написал Чарания.

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В нынешнем розыгрыше плей-офф 29-летний баскетболист принял участие в трёх играх, набирая в среднем 20 очков, 11,3 подбора и четыре передачи при общем проценте реализации бросков с игры 46,2, трёхочковых — 12,5.

Напомним, пятый год подряд приз самому ценному игроку был вручён баскетболисту не из США — это самая длинная серия лиги в истории.

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