«Бандитизм в центре Москвы». Елевич отреагировал на избиение Алексея Шведа

Заслуженный тренер России по баскетболу Сергей Елевич прокомментировал инцидент, произошедший с защитником ЦСКА Алексеем Шведом.

Напомним, вечером 1 мая Швед, отдыхавший в одном из ресторанов Москвы, был избит на выходе из заведения пьяной компанией. В ходе драки спротсмен получил перелом височной кости, открытую черепно-мозговую травму, а также перелом основания черепа.

«Хорошо знаю Алексея, его семью. По моим сведениям, в тот злополучный вечер он не был пьян. В центре Москвы наносят увечье человеку, зная, кто он такой. Это самый настоящий бандитизм. Остаётся надеяться, что полиция проведёт тщательное расследование. Нужно сделать так, чтобы нормальные, адекватные люди, неважно, известные они или нет, чувствовали себя в безопасности», – приводит слова Елевича портал «Подмосковье сегодня».

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