«Я заслуживаю куда большего». Диллон Брукс — о своей роли в «Мемфисе»

Лёгкий форвард Диллон Брукс рассчитывал на более серьёзную роль в качестве игрока «Мемфис Гриззлиз». Об этом сообщает клубный обозреватель Дамайкл Коул в социальных сетях.
«В «Гриззлиз» мне приходилось всего лишь защищаться и бросать трёхочковые. Я заслуживаю куда большего», — приводит слова Брукса Коул.
Напомним, после завершения сезона Брукс был проинформирован о решении «Мемфиса» не продлевать с ним контракт. Это произошло во время встреч с представителями команды. «Гриззлиз» и Брукс обсудили на встречах, что для обеих сторон будет лучше начать всё с чистого листа.
Переломным моментом Брукс посчитал серию первого раунда плей-офф с «Лос-Анджелес Лейкерс» (2-4). Диллон назвал лучшего игрока «Лейкерс» и четырёхкратного чемпиона НБА Леброна Джеймса старым, уставшим и предположил, что он уже не так хорош, как раньше.
- 3 мая 2023
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