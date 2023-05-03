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Гомельский назвал фаворитов финала и серии за третье место Единой лиги ВТБ

Гомельский назвал фаворитов финала и серии за третье место Единой лиги ВТБ
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Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский рассказал о своих ожиданиях от финала и серии за третье место Единой лиги ВТБ, а также высказался о проблемах формата турнира.

«В паре ЦСКА — «Зенит» я считаю фаворитом ЦСКА. В финальной паре — фаворит УНИКС.

Я понятия не имею о том, что собирается сделать с Единой лигой ВТБ её руководство. Количество игр на первом групповом этапе можно было бы увеличить, но разница в классе между первой четвёркой команд и замыкающей четвёркой слишком велика. Такие игры не привлекают внимания зрителей. На втором групповом этапе можно было бы провести третий круг по туровой системе. Но тогда будет трудно выбрать место проведения тура. А в плей-офф ничего менять не надо», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.

Напомним, в финале Единой лиги ВТБ встретятся «Локомотив-Кубань» и УНИКС.

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