«Барселона» обыграла «Жальгирис» и стала первым участником «Финала четырёх» Евролиги

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В Каунасе (Литва) завершился третий матч 1/4 финала плей-офф Евролиги, в котором литовский «Жальгирис» принимал испанскую «Барселону». Встреча закончилась победой гостей паркета со счётом 77:66.

Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Томаш Саторански и Ян Веселы, набравшие по 14 очков. 13 баллов на свой счёт записал Майк Тоби.

В составе литовского «Жальгириса» отличился Эдгарас Улановас, набравший 13 очков. 12 баллов набрал Лауринас Бирутис.

Таким образом, «Барселона» одержала победу в серии со счётом 3-0. «Барселона» стала первым участником «Финала четырёх», который состоится в Кануасе с 19 по 21 мая.

В других четвертьфиналах играют следующие пары: «Олимпиакос» — «Фенербахче», «Монако» — «Маккаби», «Реал» — «Партизан».