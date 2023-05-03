Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Барселона» обыграла «Жальгирис» и стала первым участником «Финала четырёх» Евролиги

«Барселона» обыграла «Жальгирис» и стала первым участником «Финала четырёх» Евролиги
Аудио-версия:
Комментарии

В Каунасе (Литва) завершился третий матч 1/4 финала плей-офф Евролиги, в котором литовский «Жальгирис» принимал испанскую «Барселону». Встреча закончилась победой гостей паркета со счётом 77:66.

Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Томаш Саторански и Ян Веселы, набравшие по 14 очков. 13 баллов на свой счёт записал Майк Тоби.

В составе литовского «Жальгириса» отличился Эдгарас Улановас, набравший 13 очков. 12 баллов набрал Лауринас Бирутис.

Таким образом, «Барселона» одержала победу в серии со счётом 3-0. «Барселона» стала первым участником «Финала четырёх», который состоится в Кануасе с 19 по 21 мая.

В других четвертьфиналах играют следующие пары: «Олимпиакос» — «Фенербахче», «Монако» — «Маккаби», «Реал» — «Партизан».

Евролига. 1/4 финала. 3-й матч
03 мая 2023, среда. 20:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
66 : 77
Барселона
Барселона, Испания
Жальгирис: Бирутис, Браздейкис, Буткевичюс, Гедрайтис, Димша, Лекавичюс, Лукошюнас, Полонара, Тейлор, Улановас, Хэйс, Шмитс
Барселона: Абринес, Веселы, Йокубайтис, Калинич, Курич, Лапровиттола, Мартинес, Миротич, Ннаджи, Саторански, Тоби, Шанлы
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023