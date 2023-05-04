Эмбиид: Харден не признается, но он хотел сделать меня MVP

Лучший игрок НБА в сезоне-2022/2023 и центровой «Филадельфии Сиксерс» американец Джоэл Эмбиид рассказал о вкладе одноклубника и соотечественника Джеймса Хардена в свой успех.

«Джеймс… Я даже и не знаю, с чего начать. Он не скажет мне этого, но я считаю, что он поставил перед собой цель сделать меня MVP. Он от многого отказался. Я всегда говорил, что он лучший разыгрывающий, с которым я играл, и, вероятно, лучший разыгрывающий в НБА. И он помогал мне, будь то набор очков или возможность стать лучшим игроком сезона», – приводит слова Эмбиида издание ClutchPoints.

Напомним, Харден набрал 45 очков в первом матче полуфинальной серии плей-офф с «Бостон Селтикс». Вторая игра состоится сегодня, 4 мая. Начало — в 3:00 мск.