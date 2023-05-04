Защитник «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден подарил часы Rolex партнёру по команде центровому Джоэлу Эмбииду. Ранее Эмбиид был признан самым ценным игроком НБА в сезоне-2022/2023. Сам Харден также признавался MVP НБА в сезоне-2017/2018.

В данный момент «Филадельфия» проводит полуфинальную серию плей-офф Восточной конференции с «Бостон Селтикс». В первом матче Харден набрал 45 очков, а его команда одержала гостевую победу со счётом 119:115. Эмбиид пропустил встречу из-за растяжения боковой связки правого колена, полученного в третьей игре серии первого раунда плей-офф с «Бруклин Нетс».

Вторая игра состоится сегодня, 4 мая, на стадионе «Ти Ди Гарден» в Бостоне. Начало — в 3:00 по московскому времени.

Джеймс Харден подарил часы Rolex Джоэлу Эмбииду